Uomini e Donne, Raffaella Scuotto pubblica il messaggio che aveva fatto recapitare a Brando per San Valentino mentre era sul trono

Hanno festeggiato il loro primo SaninsiemeEphrikian, la giovanissima coppia che si è conosciuta e innamorata durante la scorsa stagione di.Dopo la scelta avvenuta a marzo 2024, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi hanno attraverso alcuni momenti difficili, arrivando alla rottura. A fine dicembre il ritorno di fiamma, confermato dai diretti interessati dopo essere stati paparazzati insieme a Capodanno.Ieri, in occasione della festa dedicata agli innamorati,hato ilcheper Sanera sul.L’ex corteggiatrice ha condiviso sul suo profilo Instagram lo screen:Non ti auguro un buon Sandato che sei senza di me. Ma ti auguro di avere l’intelligenza di passare il prossimo insieme a me.