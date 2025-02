Quotidiano.net - Unipol, conti oltre le previsioni. Ok alle nozze Bper-Pop Sondrio

Leggi su Quotidiano.net

va meglio dellee benedice letrae Banca Popolare di. La compagnia bolognese ha chiuso il 2024 con un utile di 1,12 miliardi e 609 milioni di dividendi distribuiti ai soci, superando i target del piano industriale. I premi sono saliti del 4,6% a 15,6 miliardi, con il ramo Vita che ha contribuito per 6,4 miliardi (+0,6%) e il ramo Danni per 9,2 miliardi (+7,7%). A Piazza Affari, dove ieri il titolo ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,7% a 13,7 euro, è stata apprezzata in particolare la cedola di 0,85 euro ad azione, che gli analisti hanno definito una "sorpresa positiva" e che offre un rendimento del 6,2% sui corsi azionari. "Il 2024 è stato un anno eccellente ma nonostante questi numeri penso ci sia spazio per un miglioramento nei prossimi tre anni", ha detto l’ad Matteo Laterza, riferendosi al nuovo piano strategico 2025-2027 che verrà presentato al mercato il prossimo 28 marzo a Milano.