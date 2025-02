Iodonna.it - Unionfood lancia un vademecum tra falsi miti e fake news

Milano, 13 feb. (aska) – Il miele si fa spazio nelle dispense degli italiani. Lo scorso anno le vendite di quello confezionato nella distribuzione organizzata hanno sfiorato le 16mila tonnellate, il 3,4% in più rispetto ai 12 mesi precedenti per un valore di circa 169 milioni di euro. Un dato che riflette le abitudini dei nostri connazionali più della metà dei quali lo consuma almeno una volta a settimana. Anche se solo 4 su 10 lo conoscere abbastanza. A rivelarlo è la ricerca “Gli italiani e il miele” commissionata dal Gruppo Miele di Unione Italiana Food ad Astraricerche.“I consumi di miele in italia stanno andando bene rispetto agli anni passati – Raffaele Terruzzi, presidente gruppo Miele Unione italiana food – non è un consumo da Nord Europa ma è un buon segno ed è un segnale importante che la gente si sta affezionando a questo prodotto e lo sa valorizzare e apprezzare sia per la sua bontà che per le sue caratteristiche intrinseche”.