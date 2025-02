Sololaroma.it - Union Berlino-Borussia Monchengladbach, il pronostico di Bundesliga: non solo Over 2.5

I principali campionati internazionali sono tornati sotto le luci dei riflettori, dopo la 3 giorni di coppe europee. Uno dei più interessanti è senza ombra di dubbio la, arrivata alla sua 22° giornata. Uno degli scontri più importanti e decisivi di questo turno vedrà contrapposte due squadre con obiettivi diametralmente opposti, almeno per quanto concerne l’aspetto della classifica.Stiamo parlando della sfida fra, in programma domani sabato 15 febbraio alle 15:30 allo stadio Alte Forsterei. I padroni di casa sono reduci da una vittoria per 4-0 contro l’Hoffenheim ma hanno disperato bisogno di punti, per sfuggire dalla zona retrocessione. Gli ospiti, invece, tenteranno di espugnare un campo ostico per avvicinarsi sempre di più all’Europa, con il sesto posto che dista 2 punti.