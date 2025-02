Sport.quotidiano.net - "Una squadra di guerrieri». Spezia, la carica di Francis. A Modena con 1200 tifosi

Nel giorno di San Valentino, migliaia diaquilotti hanno postato il loro amore per i colori bianchi. Emblematica la frase che riassume appartenenza e orgoglio: "Non è solo una, è un battito nel cuore di chi crede, lotta e sogna, una condivisione di una passione che non ci fa sentire soli, un amore da tramandare". Animato da questi sentimenti, un popolo intero, ben rappresentato dagli oltrebianchi presenti al ‘Braglia’, trepiderà oggi pomeriggio per le sorti della propriadel cuore, impegnata nel difficile match contro il(il via alle ore 15, arbitra Pezzuto). A soffiare sul vento della passione anche un messaggio eloquente del neo proprietario del club bianco Paul, lanciato dalle pagine de La Nazione: "La nostraè composta da, non ha bisogno di particolari parole di saggezza.