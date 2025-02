Sport.quotidiano.net - Una sfida in salsa turca. Il maestro Calhanoglu in casa dell’allievo Yildiz. Dolci ricordi per entrambi

A Istanbul e dintorni molti dispositivi saranno collegati su Torino. Juventus-Inter è una classica, uno spettacolo a prescindere per chi ama il calcio agonismo e polemiche, vecchia maniera, con una cornice annunciata da sold out. Non l’ha garantita la Champions, sebbene i bianconeri si giocassero il passaggio agli ottavi di finale contro il Psv Eindhoven. Ci sarà per il derby d’Italia e in Turchia sono pronti a godersi lada spettatori interessati, rappresentati da due diverse generazioni in campo. Il trentunenne Hakan(Inter) e il diciannovenne Kenan(Juventus), già visti nella stessa squadra sotto la guida di Vincenzo Montella, la scorsa estate agli Europei. Il capitano della nazionalee il grande talento cresciuto nella Next Gen, dopo aver fatto tutta la trafila nel vivaio del Bayern Monaco, si conoscono e si stimano.