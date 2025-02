Iodonna.it - Una perla vintage, oltre che musicale. A prova di (rock) star

Tra palco e realtà. Nel 1967 i Beatles intonavano la hit Penny Lane. La celebre via di Liverpool ha preso tutt’altra strada con Almost Famous (2000), ambientato nel 1973, dove Kate Hudson interpreta l’omonimo personaggio, ispirato alla vera groupie Pamela Des Barres. Come vestirsi a febbraio 2025: 5 outfit invernali da copiare X Leggi anche › New York Fashion Week 2025, lepiù chic puntano sul soprabito elegante E indossa una giacca più che (quasi) famosa, simbolo delle trasgressive figlie di un’epoca: il cappotto Penny Lane.