Ilrestodelcarlino.it - Una partita di volley e un talk show per dire basta ai femminicidi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unadie unper stimolare una riflessione sull’emergenzao. L’Amministrazione comunale ha detto sì alla proposta di Angeli della Tv, associazione che dal 2004 organizza eventi di sport spettacolo per sensibilizzare gli italiani sui grandi temi sociali, tra i quali il bullismo e ilo, interpretati e testimoniati da giovani volti televisivi. Perciò, grazie alla condivisione del progetto da parte degli assessorati comunali alle Pari Opportunità, alle Politiche Educative e allo Sport, della Commissione Pari Opportunità della Regione, del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, e di Estra Energia, oltre 400 studenti degli istituti scolastici superiori Pinocchio Montesicuro, Posatora Piano Archi, Savoia Benincasa Iiss Volterra e liceo artistico Mannucci parteciperanno sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 9, alla manifestazione di contrasto alo che sarà articolata in unadi pallavolo che vedrà in campo al PalaPrometeo – da un lato- i giovani che fanno parte del team gli Angeli della TV e -dall’altro- gli Angeli (i volontari del Comitato locale) della Croce Rossa Italiana.