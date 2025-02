Linkiesta.it - Una parte dell’Occidente non aspettava altro che Trump per (continuare a) tradire l’Ucraina

Chi volesse infliggere al popolo aggredito dell’ultimo affronto potrebbe utilmente raccontare che gli Stati Uniti, l’Unione europea, l’Europa e naturalmente, in prima fila, la Repubblica italiana fondata sull’antifascismo e sulla resistenza, avevano fatto di tutto e avevano dato fondo a ogni risorsa economica, diplomatica, militare per aiutare gli aggrediti a difendersi. Solo che poi è arrivato Donalde addio.Si potrebbe raccontare che l’Occidente dei settant’anni di pace – consapevole di averla costruita sulla scorta di cinquanta milioni di morti e per aver soppresso la belva nazista e tenuto a bada la belva comunista – si è affrettato a dar manforte agli ucraini senza mai lesinare gli aiuti di cui essi avevano bisogno per resistere all’attacco sterminatore di una potenza tirannica e soverchiante.