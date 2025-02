Ilrestodelcarlino.it - "Una ‘diga’ di tronchi rischia di bloccare il corso del Rio Melo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e alberi caduti nel bel mezzo del letto del Rio. E ancora ramaglie e sporcizia. "Questa è la situazione che si ritrova lungo il Rioall’altezza di San Lorenzo fino a includere il tratto a ridosso della cascatella – premette il consigliere comunale delle civiche, Claudio Angelini –. Oggi l’acqua è poca, ma se dovessero verificarsi piogge intense e durature come bene ci ricordiamo nel recente passato, penso che la condizione attuale di questo tratto del rio di circa un chilometro sarebbe molto pericolosa. Peraltro anche gli argini sono in condizioni affatto buone. In un tratto l’argine ha ceduto e si è formata una sorta di buco. Cosa potrebbe accadere se il livello dell’acqua dovesse salire improvvisamente e il deflusso venisse ostacolato da rami,e ramaglie?". Infine la stoccata all’amministrazione comunale.