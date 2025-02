Ilgiorno.it - "Un varano nello Staffora", tutto falso. Allarme per un rettile pericoloso

Leggi su Ilgiorno.it

RIVANAZZANO (Pavia)Undi enormi dimensioni e moltofilmato nel torrente, in prossimità del ponte che si trova nel territorio di Rivanazzano. L’è scattato nel pomeriggio di giovedì, quando ai carabinieri forestali di Rivanazzano è arrivato un video nel quale si vede uncon delle persone che parlano in italiano. Di primo acchito il video sembrava reale, tanto più che ai militari era arrivato da una fonte ufficiale, un veterinario di Ats. Considerata la pericolosità dell’animale che poteva essere un drago di Komoto o un, il primo pensiero dei forestali è stato quello di mettere in sicurezza l’area e allertare i sindaci e la Prefettura. Eppure in quelle immagini qualcosa non convinceva: non sembrava che fosse stato girato veramente sulle sponde dello