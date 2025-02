Ilgiorno.it - Un rigore consegnato alla storia

Maietti Nello squadrone oratoriano di Costaverde portavo il numero dieci come Rivera. Abatino peggio di lui. Capita una livida domenica di febbraio del 1958 che andiamo in trasferta a Caselle Lurani contro la squadra di Giovanni Lodetti, futuro terzo polmone di Rivera. L’acquerugiola batte insistente. Ai margini del campo decine di ombrelli osannanti al beniamino Lodetti e frementi oscure minacce nei nostri confronti. Noi stiamo ammucchiati più del Padova di Rocco. ll terreno fradicio esalta le virtù muscolari della nostra difesa fatta di fieri magutti di piede rozzo ma di grande cuore. Mi accettano in squadra perché sono l’unico ad avere sensibilità di piede. La sola pgiocabile nel primo tempo mi viene regalata proprio da Lodetti, che ne ha perso il controllo nello slancio. "Passa" urla il mio centravanti, un cammellone senza paura.