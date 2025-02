Lanazione.it - Un prezioso tesoro d'arte e cultura nel Seminario Maggiore di Firenze

, 15 febbraio 2025 - Se non avesse dato seguito a quella passione e responsabilità che aveva nel cercare e custodire libri per la Biblioteca deldi, chissà che fine avrebbe fatto il Codice di Bartolomeo Rustici, orefice, racconto illustrato di un pellegrinaggio daa Gerusalemme, desiderato ma non realizzato, pochi decenni prima della scoperta dell'America. Invece l'allora responsabile della biblioteca lo scovò da un rigattiere. Su invito dell'attuale direttrice della Biblioteca, Elena Gurrieri e del rettore Gian Luca Bitossi, la sindaca diSara Funaro e Il’arcivescovo Gherardo Gambelli hanno compiuto una visita insieme il 7 febbraio scorso per ammirare le opere d’conservate nele la biblioteca. Con loro anche Alessia Bettini per la Città Metropolitana e l’assessore Giovanni Bettarini.