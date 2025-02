Lanazione.it - Un parassita nella carcassa di un cinghiale

L’Azienda USL Toscana nord ovest - unità funzionale Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della zona Valle del Serchio- , con sede a Gallicano, comunica che l’11 febbraio l’Istituto Superiore di Sanità ha dato conferma della presenza di tricibritovi in un muscolo appartenente a unadimaschio di circa ottanta chilogrammi, di età stimata 28 mesi. L’animale, spiega la stessa Azienda sanitaria locale, era stato abbattuto in data 14 dicembre nel Comune di Careggine. In seguito al riscontro della trichida parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana (sezione di Pisa) e in attesa della conferma da parte dell’Istituto superiore di sanità, sono stati disposti il sequestro e la distruzione delle carni infestate dal