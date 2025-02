Un matrimonio di troppo You’re Cordially Invited la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

Undi), ladelUndi) è una commedia generalmente dolce che assume un sorprendente elemento romantico verso la fine del film. Il film, diretto e scritto da Nicholas Stoller, è incentrato su due matrimoni che finiscono per essere prenotati nello stesso luogo e nello stesso momento. Will Ferrell e Reese Witherspoon sono i protagonisti di Undi(la nostra recensione), nei panni delle due persone che organizzano il. Gli sforzi di Jim per regalare a sua figlia Jenni un weekend perfetto si scontrano con i tentativi di Margot di fare lo stesso per sua sorella minore Neve, portando la coppia a un crescente livello di conflitto comico.Sotto gli attacchi degli alligatori e il goffo sabotaggio c’è un film sorprendentemente dolce che sottolinea come i diversi drammi nella vita di Margot e Jim possano essere risolti attraverso lo stesso principio.