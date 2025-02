Ilgiorno.it - Un lungo viaggio nella bellezza. Il 2025 tra mostre ed eventi: il Mac celebra la grande arte

Unamostra dedicata a uno dei migliori tra i nuovi artisti italiani,cui pittura si mescolano antico e contemporaneo, sacro e profano. Poi un doppio progetto che farà scoprire le più recenti acquisizioni del museo basate sulle opere dell’artista milanese Alice Ronchi e farà vedere con occhi nuovi il patrimonio della collezione permanente, rendendo ammirabili pure di notte alcuni dei capolavori custoditistruttura di viale Elisa Ancona. E ancora, le nuove frontiere della ricerca artistica nazionale e internazionale con il Premio Lissone. Il Museo d’Contemporanea di Lissone scopre le ce cala il suo poker per il: il Mac ha infatti ufficializzato il programma dellee delle iniziative che ne animeranno le sale da qui alla fine dell’anno. Si tratterà di quattroespositivi di rilievo, che concorreranno are i 25 anni di vita e attività di una struttura unica in Brianza.