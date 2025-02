Ilgiorno.it - Un letto in piazza contro la guerra

Leggi su Ilgiorno.it

Unindei Mercanti per ribadire un messaggio semplice quanto rivoluzionario: "fate l’amore, non la". Riprendendo John Lennon e Yoko Ono e il lorodi protestala, Emergency ha realizzato un’installazione in centro a Milano. Unsul quale si sono accomodati decine di cittadini per lanciare il loro messaggio di pace. L’iniziativa, alla quale ha prestato la faccia anche Max Angioni, fa parte della campagna di Emergency “R1pud1a“ sull’importanza dell’articolo 11 della Costituzione: "L’Italia ripudia la".