Un fine settimana di gare a san zeno. La carica dei 600 all'Arezzo Equestrian Centre aspettando il Toscana Tour

Numeri da record per il concorso di salto ostacoli nazionale in corso fino a domenica. Oltre 600 binomi parteciperanno alle varie categorie dai giovanissimi con i pony fino ai cavalieri più esperti in sella a quotati cavalli. E molti big dell’equitazione si sono iscritti a questo concorso per testare il terreno e per preparare i cavalli al, l’evento internazionale che si terrà dal 6 marzo al 13 aprile a San. "E già si comincia a respirare aria di questa importante sfida - dice Riccardo Boricchi patron dell’- Avere in gara in un concorso nazionale di salto ostacoli oltre 600 cavalli è un traguardo molto importante. Sta a significare che cavalieri e amazzoni apprezzano i nostri impianti. Campi con un fondo eccezionale e una sabbia speciale che garantiscono la massima sicurezza nelle prestazioni sportive anche in caso di condizioni meteo avverse come abbiamo questa".