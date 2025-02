Ilfattoquotidiano.it - Un collegamento sciistico Colere-Lizzola: ma perché?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Agli stronzetti pseudo ambientalisti e comunisti che sono contro il Comprensorio dico solamente. Succhiate e lo dico da Sindaco”. Ha fatto il giro della rete ed è diventata una sorta di cult la frase (degna di una approfondita esegesi: chi è ambientalista è anche comunista?) con cui Walter Semperboni, primo cittadino di Valbondione ha apostrofato tutti coloro che si oppongono altra, frazione del suo comune, e, altro comune della bergamasca. In pratica, si vorrebbero collegare due valli, la Val Seriana e la Val di Scalve, e due località già dotate di propri impianti di risalita (quella diha il suggestivo nome di “infinite mountain”!).Fin qui, magari chi non conosce il progetto potrebbe dire: “beh, che male c’è, in fondo se è un piccolotra impianti che già esistono.