Un clip per il Latin Grammy Award con il Maestro Alejandro Fasanini

L’Auditorium “Giovanni Santi“ di Vallefoglia sarà domani sede di un progetto artistico musicale di primissimo livello, promosso dalla Filarmonica Gioachino Rossini insieme al compositore argentino: la registrazione audio e video di un brano che parteciperà al contest musicale deis, una delle maggiori vetrine musicali del mondo. Il(foto) ha infatti scelto la Filarmonica Gioachino Rossini e il direttore Ivan Gambini per produrre un audio/video, con un brano intitolato “Tres movimientos para Pina Bausch, Martha Graham y Carolyn Carlson”, una composizione che vuole rendere omaggio a tre donne straordinarie, alle tre maggiori esponenti della danza del XX secolo, che hanno trasformato per sempre il modo in cui il corpo racconta storie ed emozioni.