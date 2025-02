Lanazione.it - “Un Amore d’Opera“ al Teatro della Concordia

Gran fermento aldi Monte Castello di Vibio, il più piccolo del mondo, che tra oggi e domani propone due eventi speciali: Questa sera alle 21.15 c’è “Un“, concerto lirico in occasione di San Valentino in un’evoluzione narrata nella storiamusica classica, da Mozart a Verdi, passando per Gounod e Puccini. Il concerto è un viaggio intenso e coinvolgente, reso accessibile a tutti dalle introduzioni del basso-baritono Ferruccio Finetti (nella foto), protagonista insieme al soprano Alessia Minicucci, con Andrea Francescangeli al pianoforte. Biglietto unico a 18 euro, in vedita su Ticket Italia. E domani alle 17 c’è “Class Music“: un progetto finanziato dall’Unione Europea che vuole unire la classicità al digitale attraverso una piattaforma innovativa, offrendo anche la possibilità di esplorare in 3D il