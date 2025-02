Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le novità dalla Continassa verso l’Inter, parlano Renato Veiga, Kelly e Kolo Muani

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornateredazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 14 febbraio 2025– 13 febbraio 2025– 12 febbraio 2025– 11 febbraio 2025– 10 febbraio 2025– 9 febbraio 2025– 8 febbraio 2025– 7 febbraio 2025– 6 febbraio 2025– 14 febbraio 2025Probabili formazioniInter, le primissime idee di Thiago Motta per il derby d’Italia: ecco chi potrebbe giocare in attaccoOre 23:20 – Probabili formazioniInter, le prime idee di Thiago Motta in vista del match di Serie A: cosa filtra sull’attaccoa DAZN: «Thiago Motta mi ha convinto a venire alla, ecco come.