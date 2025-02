Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-02-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale sabato 15 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ostaggi italiani sequestrati il 7 ottobre 2023 nel tributo sono stati liberati oggi da Max via di SLA amica del tuo delicata e il sesto round della prima fase dell’ accordo per il cessate il fuoco in cambio dei tre saranno rilasciati dalle carte di italiano e 379 detenuti palestinesi sul palco allestito davanti immagini di propaganda è una scritta nessun trasferimento sennò non delude nemmeno allusione al piano proposto da Trump per il fatto della striscia Cambiamo argomento Yannick sinner sconterà una squalifica di tre mesi per il caso Constable lo ha annunciato l’agenzia mondiale antidoping Guarda confermano di avere concluso la tua Dov’è la risoluzione del caso del tennis italiano che c’è stato un periodo di 3 mesi di inammissibilità per una violazione delle regole del doping lo ha portato ad un test positivo per una sostanza vietata nel marzo del 2024 andiamo aPapa Francesco ha trascorso la notte Aquila compatibilmente con il quadro clinico per il quale è stato ricoverato ieri al Policlinico Gemelli e quanto si apprende da più fonti vaticane tutela si curano sullo stato di salute del pontefice secondo quanto apprende l’ANSA anche la febbre dovrebbe essere scesa sostanzialmente Francesco ieri era arrivato al Gemelli in molto affannato per la difficoltà respiratorie legate ad un eccesso di catarro Evidentemente la cura contro la bronchite fatto in casa non aveva dato risultati attesi c’è Invece ottimismo sulla nuova terapia con ieri dopo la certificazione del Pontificio affetto da un’infezione alle vie respiratorie andiamo in Colombia l’ambasciata d’Italia a Bogotà sta effettuando le opportune verifiche dopo le indiscrezioni uscite a mezzo stampa sulla presunta morte in una clinica di calcio del mafioso di Cosa nostra domani motisi inserito nella lista dei latitanti più pericolosi È probabile che in caso di ricovero l’uomo di 66 anni e Sicario di Totò Riina fosse entrata in ospedale con un falso nome secondo l’indicazione te lo giuro ganci collaboratore di giustizia notizia era presente in casa nostra nel momento in cui si era discusso di assassinare Generale Carlo Alberto della Chiesa di chiusura del Festival di Sanremo la serata ieri delle cover e sia confermata mutamenti più amati la gara dei duetti è stata vinta da Giorgia in coppia con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele anche la tua Rai 1 intervento al audiens una media di 13 milioni 575 mila spettatori pari al 70,8% di share La Tradizionale carrellata di classici italiani d’autore gioielli Pop cover Rocca il sole si è aperta con Roberto Benigni però battute raffiche su Iron Mask Giorgia Meloni tante parole di affetto per il presidente Sergio Mattarella questa sera l’attesissima finale era l’ultima notizia Grazie per averci seguito chenews e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa