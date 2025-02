Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale appuntamento con l’informazione ledall’Italia dal mondo di apertura andiamo in medioriente la lista di Amazon con i nomi di 30 g che saranno rilasciati oggi trasmessa venerdì a Gesù ha spazzato via i timori che tutto poste perduto la vita dei rapiti la tregua di Gaza il banco al Cagnoni si è già stato allestito tra gli ortaggi che tornano Libertà ci sono anche un rustico americano da parte sua Tel Aviv è libera 369 detenuti palestinesi Riad ospiterà febbraio un vertice di 5 paesi arabi per elaborare una risposta congiunta al piano di Donald Trump di svuotare la striscia di Gaza i suoi abitanti e ricostruirla sotto il controllo americano nella notte è stato compiuto un attacco a un convoglio unifil in Libano un generale rimasto ferito non esco Militare italiano è stato la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Maria Zakharova condannato come invenzioni blasfeme le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che non discorso all’Università di Marsiglia la scorsa settimana aveva paragonato la Russia Il Terzo Reich per il suo attacco l’Ucraina lo riferisce la data è strano è folle sentire invenzioni così blasfeme dal Presidente dell’Italia un paese che sta in prima persona cosa veramente il fascismo ha rimarcato Zakharova la procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta carico di Fedez per televisioni in merito al presunto pestaggio subito da Cristiano Iovino avvenuto Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 in via Traiano a Milano un’aggressione mai denunciata dal personal trainer che era stato affrontato sotto casa da un gruppo di persone scese da un vano tra le quali ci sarebbe anche il rapper A maggio Fedez Iovino avevano raggiunto un accordo transattivo sulla richiesta di Fiemme Dovrà decidere un Jeep andiamo a Londra oltre 100 persone sono state costruite un lussuoso hotel Five flowers hotel a casa di un grave incendio sul posto 125 vigili conventi autopompe cercando di domare le fiamme dal pomeriggio di ieri l’imprenditore americano Andrea proprietario dell’albergo colpito dalle fiamme dichiarato che luogo è stato completamente Donato è che non ci sono stati feriti torniamo in Italia una forte grandinata ha colpito tutta la zona nord Milano dove strade piazze marciapiedi sono apparsi imbiancati esattamente come dopo una nevicata di intensa precipitazione arrivata in città Nel pomeriggio con gli scrosci di grandine accompagnati da lampi e tuoni Dopo una mattinata di te e ci fermiamo qui a voi ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa