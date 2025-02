Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per dura il Festival di Sanremo Giorgia e Annalisa vincono la serata cover al secondo posto corsi dopo Gigio al terzo Fedez Masini sala stampa Radio televoto premi uno due voci femminili straordinarie Skype brano di Adele chiudono le classifiche al decimo posto i The kolors Papa Francesco è ricoverato al Gemelli per bronchite sono necessari accertamenti diagnostici l’annuncio dopo mesi di case di cure senza necessario riposo possibile degenza di alcuni giorni annullata l’udienza di oggi per il Giubileo degli Artisti la visita a Cinecittà lunedì fa a essere in umore buono e a letto qualche giornale sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede oggi liberi altri tre ostaggi Libano attentato a un convoglio UniFI ne sono italiano coinvolto lo scambio del sesto gruppo di ortaggi nell’ambito dell’accordo tutti uomini con doppia cittadinanza Beirut un attacco un convoglio di peacekeeping nei pressi dell’aeroporto un perito a resteremo i responsabili fa sapere il governo il maltempo nubifragio sull’isola d’Elba Portoferraio soccorsi 80 persone allerta per i fiumi toscani Uno sciatore gravissimo per una valanga sul monte bianco nell’arcipelago toscano anche una frana Orbetello 109 mm di pioggia allagamenti nel grossetano esondazione a Tarquinia famiglie bloccate in casa a Milano grandine mista a neve di sopravvivere sempre gli Stati Uniti con intervista Lady Sì la presidente ucraino temi disimpegno americano Macron lo chiamo e assicura solo Kiev e può guidare negoziati per una pace duratura anche per un istante Lidl sul percorso di pace e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto il restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa