Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-02-2025 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e una per il Festival di Sanremo Giorgia Annalisa vincono la serata cover al secondo posto corsi Topo Gigio al terzo Fedez Masini Sara stampa Radio televoto Premio Nobel voci femminili straordinari in Skyfall brano di Adele chiudono la classifica al decimo posto i The kolors vediamo ora le altrePapa Francesco è ricoverato al Gemelli per la bronchite necessari accertamenti diagnostici una possibile degenza di alcuni giorni annullata l’udienza di oggi per il Giubileo degli Artisti alla visita a Cinecittà lunedì il professore è buono e a letto qualche giornale fa sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede La maggioranza degli israeliani è favorevole mantenere l’accordo di tregua con hamas per garantire ti lascio direttamente messaggi piuttosto che riprendere la guerra e quanto emerge da un sondaggio diffuso dalle emittenti pubbliche canna di cui riferisce il Times of Israel il 61% degli intervistati ha risposto che Israele dovrebbe continuare con la fase 18% risposto Chi dovrebbe tornare La guerra è il 21% non ha preso posizione il maltempo in primo piano frane azioni decine di persone soccorse in caso nelle auto allagate da poste torrentisti arrivati il ciclone di San Valentino colpisce l’Isola d’Elba la Marina di Grosseto l’intera Toscana al momento non risultano esserci feriti vittime o disperse case sono rimaste isolate tra Orbetello e Capalbio in provincia di Grosseto dove centinaia di ettari di campi sono finiti sott’acqua e le strade sono state trasformate in torrenti lo sport Serie A Bologna Torino finisce tra due punti importanti per i padroni di casa nella per l’Europa due big match Lazio Napoli Juventus Inter le altre partite Atalanta Cagliari Milan Hellas Verona Fiorentina Como Monza Lecce Udinese Empoli Parmae Genoa Venezia per il momento è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa