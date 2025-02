Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è tutto pronto anche ionis per il sesto round della prima fase dell’ accordo per il cessate il fuoco a Gaza che vedrai rilascio di 3 ostaggi italiani in cambio di 369 detenuti palestinesi nelle carceri drigani essere un cittadino russo italiano di 29 anni un intero americano 36enne è il 46enne gli online i tre erano stati presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Mirò palco allestito da amarti immagini di propaganda e una scritta nessun trasferimento di non a Gerusalemme Intanto ieri in Libano dimostranti Freud sborra hanno attaccato un convoglio degli uni incendiando uno di mezzi in un’imboscata nei pressi dell’aeroporto di Beirut giornata da alta attenzione quella di ieri sullo scacchiere diplomatico con il vicepresidente americano vasche alla conferenza di Monaco accusato Europa di avere valori condivisi è appoggiato la F di mentre la mosca il presidente Putin ha accusato il presidente Mattarella di parole blasfeme sulla Russia incontra anche la leader di fdi e da Washington Trump rincara la dose affermando che l’Europa sta perdendo il suo meraviglioso diritto alla libertà di parola solteri spinge con forza le parole di Banzi evidenziando il muro di protezione recto control estrema destra quasi nelle stesse ore L’attacco di attraverso la portavoce Zakharova a Mattarella replica Palazzo Chigi parole Che offendono l’impero Nazione Italiana resta sullo sfondo negoziato per l’Ucraina ha promesso di Donald Trump dei rischi invii gli Stati Uniti e non escludo dell’Europa dalle trattative e a non fidarsi di footing Manoni dichiarazione fatta in serata line visti ammette nessuna possibilità di sopravvivenza per l’Ucraina senza gli Stati Uniti Giorgia Meloni ribadisce a sostegno dell’Italia di entrambi concordano sull’importanza di mantenere uno stretto coordinamento con i partner europei e gli Stati Uniti a Monaco il vicepremier degli anni tiene salda la linea del dialogo contro Les Paul Hack Rom e gli ucraini Sono gli unici che possono guidare i colloqui per una pace solida e duratura e con la Russia si è Donald Trump riesce davvero a convincere il presidente Putin affermare l’aggressione contro l’Ucraina sarà una notizia fantastica Agip Papa Francesco un’infezione alle vie respiratorie ricoverato al Policlinico Gemelli ha cancellato gli impegni dei prossimi tre giorni salta l’udienza giubilare di oggi a San Pietro domenica ma soprattutto Start all’evento al Cine Città di lunedì pomeriggio che doveva essere l’evento clou del Giubileo degli Artisti Francesco ha riferito la sala stampa Vaticana a seguito delle acquisti della bronchite di questi giorni hai trovato gli accertamenti specialistici iniziato la terapia farmacologica ospedaliera i primi esami effettuati dimostrano un’infezione delle vie respiratorie che condizioni cliniche sono discrete presente un alterazione febbrile diario penale ha respinto all’unanimità un’offerta di acquisizione da 97,4 miliardi di dollari da parte di Aron marche di un pool di investitori non è in vendita il consiglio di amministrazione ha respinto all’unanimità l’ultimo tentativo di martedì spettacolare la concorrenza ha fermato Bad Taylor presidente del board di openai in una lettera inviata venerdì quindi avvocato di open-air affermato che la proposta non è nel migliore interesse della missione di operai e viene respinta e con una potente interpretazione di Skyfall di Adele Annalisa Giorgia vince la serata di Sanremo dedicata alle cover da tradizionali carrellata di classici italiani dottore gioielli i Popcorn Rocket stalkci Apri con Roberto Benigni tra battute raffica su Marte Giorgia Trump parole di affetto per il presidente Mattarella e trova in Geppi Cucciari la matrice sul podio Lucio corti che propone con Topo Gigio Nel blu dipinto di blu e Fedez che trasforma Bella stronza di Marco Masini in una lettera di un amore Finito Per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa