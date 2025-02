Inter-news.it - UFFICIALE – Inter Primavera, arriva il rinnovo per un attaccante

L’ha reso noto di aver rinnovato il contratto di Matteo Spinaccé. L’classe 2006 ha messo tutto nero su bianco dopo un ottimo inizio di stagione con la maglia dei nerazzurri in– In casasi guarda con attenzione anche al settore giovanile. Il club nerazzurro, come annunciato sul proprio sito web, ha reso noto di aver rinnovato il contratto di Matteo Spinaccé. Il contratto del calciatore nerazzurro era in scadenza nel giugno di quest’anno, ma in Viale della Liberazione era sicuri di chiudere con ildi contratto: “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Matteo Spinaccè”.esse in! Scatta unFUTURO – L’non vuole rischiare di perdere uno dei talenti più puri del parco giovanile, sotto l’occhio attento di Andrea Zanchetta.