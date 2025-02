Lapresse.it - Ue, von der Leyen: “Bisogna aumentare la spesa per la difesa”

Leggi su Lapresse.it

“Proporrò di attivare la clausola di salvaguardia per gli investimenti nellache permetterà agli Stati membri dell’Unione europea diin modo sostanziale le spese senza subire ripercussioni finanziarie”. Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von derdurante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco di Baviera. La leader europea ha dichiarato che è necessario che l’Europa aumenti laper lapassando dal 2% del PIL al 3%. Ursula Von derha anche messo in guardia sulle conseguenze dei dazi e di una potenziale guerra commerciale che, secondo lei, non gioverebbe a nessuno, in quanto l’amministrazione statunitense potrebbe presto imporre tariffe sui beni dell’UE come ha già fatto per Canada, Messico o Cina. Per quanto riguarda l’Ucraina e i potenziali colloqui di pace, la presidente ha sottolineato che un fallimento dell’Ucraina indebolirebbe l’Europa ma anche gli Stati Uniti, e che la pace attraverso la forza è l’obiettivo finale.