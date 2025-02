Lapresse.it - Ue, JD Vance: “La minaccia per l’Europa viene dall’interno”

Per il vicepresidente americano JDla verapernon arriva da Russia e Cina ma pro. Il braccio destro di Donald Trump lo ha detto in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, in Germania. “Lache mi preoccupa di più nei confronti delnon è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. E ciò che mi preoccupa è la: il ritiro delda alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d’America”, ha affermato il 40enne dell’Ohio.