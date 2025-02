Inter-news.it - Udinese-Inter Primavera 1-4, il tabellino della partita della 25ª giornata

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-4: questo ilvalida per la venticinquesimadel Campionato2024-2025.VITTORIA – Vittoria perfetta per l’che non fallisce l’appuntamento in Friuli Venezia Giulia. Dopo un inizio scioccante a causa del vantaggio dell’, l’si rimette subito in carreggiata grazie al pareggio di Aidoo arrivato dopo quindici minuti di gioco. Al 23? invece, Berenbruch completa la rimonta e porta l’di Zanchetta in vantaggio alla fine del primo tempo. Nella ripresa va tutto liscio fino all’85’ quando Pinotti mette il sigillo del 3-1 grazie a un’azione manovrata da De Pieri e Venturini, entrambi neo-entrati. Al 92? però arriva il gol del definitivo 4-1 con De Pieri che come un treno arriva in area di rigore e non sbaglia la conclusione.