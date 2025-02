Sololaroma.it - Udinese-Empoli, il pronostico di Serie A: piace il multigol, Thauvin da provare

Lo spettacolare match tra Bologna e Torino, terminato sul 3-2, ha aperto il programma della venticinquesima giornata diA, che si estenderà fino al Monday Night che vedrà scendere in campo Genoa e Venezia. Domani, domenica 16 febbraio, tra i due match che ci saranno alle ore 15, uno vedrà affrontarsied, con i riflettori accesi sul Bluenergy Stadium, che metterà in palio punti importanti per gli obiettivi delle due formazioni.I padroni di casa si presentano a questo appuntamento con una sola vittoria conquistata nelle ultime cinque partite disputate, anche se il match con il Napoli, pareggiato per 1-1, ha dato fiducia all’ambiente. La grande prestazione dello stadio Maradona ha messo in mostra le qualità dell’, che vuole continuare il proprio campionato positivo, provando a restare nella parte sinistra della classifica.