Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Russia deve ritirarsi fino a linea invasione 2022”

Leggi su Lapresse.it

Vladimir Putinritirare il suo esercito dai territori ucraini almeno, come minimo,alladi demarcazione prima dell’del. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, in un’intervista a Newsmax.ha affermato di credere che il presidente Usa Donald Trump possa fare pressione sul capo del Cremlino affinché ponga fine al conflitto. “Trump può farcela e l’Europa lo aiuterà molto se glielo permetterà. È forte. È intelligente. Può farlo imponendo a Putin le sanzioni. Può quindi darci tutto l’aiuto che può”, ha spiegato.“Naturalmente, quando parliamo di una pace giusta per l’, capiamo che non abbiamo il potere di cacciarli via da tutto il nostro territorio. Dobbiamo cacciarli via con la diplomazia e con i nostri partner, ma non per essere sconfitti”.