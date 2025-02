Quotidiano.net - Ucraina, Zelensky non cede: la Russia deve tornare ai confini pre-invasione del 2022

Roma, 15 febbraio 2025 - Il presidente ucraino, Volodymyr, ha detto in un'intervista a Newmax che laalmenoaiterritoriali prima dell'su vasta scala nele che l'prendere parte a qualsiasi negoziato affinché si possa accettare un accordo. Per il leader ucraino, Donald Trump "ha davvero bisogno di successo". "Penso che abbia davvero bisogno di avere successo, altrimenti tutti diranno che (questa) era la linea di Biden e questa è la linea di Trump. Penso che abbia bisogno di avere successo, e noi dobbiamo avere successo, e ci fidiamo di lui. Spero che sarà dalla nostra parte". Intanto il segretario generale della Nato Mark Rutte, intervenendo alla conferenza sulla sicurezza a Monaco, ha avvertito: "Laora produce in tre mesi le munizioni che l'intera Nato, che è 20 volte più grande dellaper dimensioni economiche, produce in un anno.