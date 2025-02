Lapresse.it - Ucraina, Zelensky a Monaco: “Pronti a piano comune ma Trump incontri prima me”

Leggi su Lapresse.it

Volodymyrè intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di. Il presidente ucraino ha spiegato che il suo Paese non rinuncia al percorso di adesione alla Nato, sostenendo che sia il nucleo di qualsiasi garanzia di sicurezza e che nessuna decisione sull’Europa deve essere presa senza l’Europa. “Non accetteremo mai accordi raggiunti alle nostre spalle, senza il nostro coinvolgimento”, ha sottolineato, che al presidente degli Stati Uniti Donaldha chiesto di avere un incontroche siano avviati i negoziati di pace anche con la Russia. “Bisogna lavorare per una difesa, credo vada creato un esercito europeo”, ha quindi sottolineato il leader di Kiev.: “Lavoriamo insieme per creare esercito europeo”“Bisogna lavorare per una difesa, credo vada creato un esercito europeo”, ha detto, durante il suo intervento.