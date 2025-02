Ilfogliettone.it - Ucraina, Zelensky a Meloni: “Italia fondamentale, ma l’adesione Nato è la chiave”

Il presidente ucraino Volodymyrha reso noto tramite un post su X di aver avuto una telefonata con la Presidente del Consiglio dei Ministrina, Giorgia, nel corso della quale ha espresso profonda gratitudine per il “vasto e costante sostegno” dell’all’. “Ho ringraziato l’per il suo impegno a favore del nostro Paese”, ha scritto, sottolineando il valore strategico della partnership tra Kiev e Roma.Nel dettaglio, il leader ucraino ha aggiorsui suoi recenti contatti con l’amministrazione statunitense, citando un incontro con il vice presidente JD Vance e una conversazione telefonica con il presidente Donald Trump. “Abbiamo affrontato il tema del coordinamento con i partner internazionali per garantire sicurezza efficace all’e individuare possibili scenari per una sicurezza a lungo termine”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di un dialogo strutturato con gli alleati.