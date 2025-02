Ucraina Usa | negoziato senza l’Ue E Macron convoca l’Europa

Leggi su Ildenaro.it

Monaco di Baviera, 15 feb. (askanews) – Nessun posto peral tavolo del. L’inviato di Donald Trump per l’lo ha detto a chiare lettere anche oggi a Monaco: non c’è alcuna sedia per, che pure si agita per farsi largo. Accettiamo “proposte e idee”, ma finisce qui, ha spiegato l’ex generale americano, mentre l’Unione europea prova a far fronte comune. Da Parigi rimbalzano indiscrezioni sulla proposta avanzata da Emmanueldi un vertice dei capi di Stato e di governo europei da tenersi eventualmente nella capitale francese nella giornata di lunedì. Potrebbe essere allargato anche agli Usa: nulla di definito, “ci stiamo lavorando”, hanno confermato fonti dell’Eliseo e del governo italiano, nelle stesse ore in cui Volodymyr Zelensky ha tentato un colpo a sorpresa.