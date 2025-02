Lapresse.it - Ucraina, premio Nobel Matvijcuk: “Piano Trump? Nessun compromesso con aggressori”

Oleksandra, leader dell’organizzazione ‘Centro per le libertà civili’, che ha ricevuto ilper la Pace nel 2022 ha parlato ai microfoni di LaPresse. L’attivista ha affrontato diversei temi mettendo il focus sul conflitto in. “L’amministrazioneha parlato di pace attraverso la forza. Questo significa che gli Stati Uniti, l’Ue e l’non possono scendere a compromessi con l’aggressore, perché non sarebbe un segnale di forza, ma di debolezza”, ha affermato. “Plaudo al commento del presidente italiano. Credo che quello che più infastidisce i russi con questo paragone è che i criminali di guerra nazisti sono stati puniti”, ha aggiunto commentando le dure critiche della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha definito “invenzioni blasfeme” le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’aggressione di Mosca a Kiev.