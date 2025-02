Ucraina Parigi | contatti per summit Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.05 Dopo l'annuncio del premier polacco a Monaco, di unin Francia sull', lunedì prossimo, fonti della presidenza francese parlano di "discussioni in corso fra leader europe per un possibile incontro informale". Intanto -riferisce il Financial Timesgli Usa hanno chiesto ai governi europei informazioni dettagliate su armi, truppe di peacekeeping e misure di sicurezza che la Ue potrebbe dare a Kiev come garanzia di sicurezza per la pace.