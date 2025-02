Lapresse.it - Ucraina: Nobel per Pace Matvijcuk, Kiev può dare contributo a sicurezza Nato

Leggi su Lapresse.it

Monaco (Germania), 15 feb. (LaPresse) – “Credo che l’debba far parte della. L’non trarrà solo beneficio da questo, ma darà un grandealladell’Alleanza. Lo abbiamo dimostrato sul campo di battaglia. L’esercito ucraino è il più grande in Europa, con esperienza di combattimento per combattere contro la Russia”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Oleksandra, leader dell’organizzazione ‘Centro per le libertà civili’, che ha ricevuto il Premioper lanel 2022.