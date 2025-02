Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, il guitto Zelensky come i burattini di Mangiafuoco: ora che non serve più, verrà liquidato senza pietà

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Brutta fine quella che attende idi. Sembra che ormai ildi Kiev, l'attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, sia davvero a fine corsa e si trovi,usa dire, con il cerino in mano, abbandonato da tutto e da tutti al suo desti