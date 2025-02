Quifinanza.it - Ucraina e Ue si agitano, ma i veri negoziati sono tra Usa e Russia

Leggi su Quifinanza.it

Diciamolo subito: l’fuori dalla Nato è l’unico punto fermo degli imminenti, e lo è da mesi. Gli Usa silanciati nella guerra per procura contro lae quest’ultima ha invaso il Paese confinante proprio perché entrambe le potenze non volevano una Kiev atlantica.Fatta questa necessaria premessa, la nebbia delle migliaia di dichiarazioni vuote piovute negli ultimi giorni si dirada un po’. E si intravede chiaramente ciò che più volte abbiamo sottolineato in questi tre anni di conflitto: iper una tregua si possvolgere soltanto trae Stati Uniti.Perché Usa eora vogliono la tregua inQuando, otto anni fa, Donald Trump volle aprire a Mosca, gli apparati statunitensi glielo impedirono (con tanto di impeachment). Unanemica era vista come il principale fondamento per compattare i Paesi europei e per giustificare l’allargamento e la missione della Nato nel Vecchio Continente, nonché per sottolineare una necessità di riarmo e spesa del Pil per la Difesa che già nel 2017 si cominciava a delineare.