Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco irrompe al supermercato, è terrore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SASSOCORVARO-AUDITOREMomenti diieri verso le ore 18 al Conad di via Eugenio Montale a Mercatale di Sassocorvaro-Auditore. Ad un certo punto è esplosa una violenta collutazione mentre il centro commerciale era aperto per il turno del pomeriggio. La lite sarebbe scoppiata tra un giovane di origine marocchina che – stando al racconto di alcuni presenti – sarebbe stato. La sua presenza non passava inosservata e nel tentativo di allontanarlo la situazione è degenerata tanto da richiedere l’intervento di due ambulanze oltre che dei carabinieri. Sconvolte le persone presenti per la rapidità e violenza degli eventi. "Siamo ancora tutti sotto choc – commenta una dipendente contattata telefonicamente nella serata di ieri –, qui ci sono le forze dell’ordine che stanno facendo le indagini".