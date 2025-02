Oasport.it - UAE Tour 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Debutto stagionale per Pogacar

Inizia lunedì 17 e si concluderà domenica 23 Febbraio l’UAE, corsa a tappa della durata di una settimana. La gara, giunta alla settima edizione, presenta un parterre di partecipanti dal grandissimo fascino e in grado di garantire spettacolo ogni giorno. L’uomo su cui saranno puntate le attenzioni degli appassionati è il fenomeno Tadej. Per lo sloveno, campione del mondo in carica, arriva finalmente il momento dell’atteso esordio.La gara si snoda su una distanza complessiva di 1013, 2 chilometri, divisa in sette, tre delle quali decideranno, molto probabilmente, la vittoria finale e quattro che, ragionevolmente, dovrebbero essere preda degli sprinter con elevate possibilità di arrivo in volata.La prima tappa porta i corridori da Madinat Zayed Shams Solar Park a Liwa Palace per un totale di 138 chilometri.