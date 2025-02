Oasport.it - UAE Tour 2025, chi parteciperà? Debutta Pogacar, presenti Pellizzari e Milan

Tutto pronto per la seconda gara Worlddella stagione: in programma negli Emirati Arabi l’UAE, una corsa che, visti i tanti sponsor, muove molti dei migliori corridori al mondo. Appuntamento da lunedì: ben sette le tappe in programma, andiamo a scoprire i protagonisti al via.Non si può non partire da Tadej: debutto stagionale per il campione del mondo in carica che ovviamente sfoggia la sua maglia arcobaleno nel Paese della propria squadra, la UAE Team Emirates – XRG.A sfidare lo sloveno ci sarà il campione uscente della corsa, il giovane belga Lennert Van Eetvelt (Lotto), in netta ascesa. Occhio agli spagnoli Carlos Rodriguez e Pello Bilbao in chiave classifica generale. Velocisti di lusso al via come i belgi Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il campione d’Europa in carica Tim Merlier (Soudal Quick-Step).