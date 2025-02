Ilrestodelcarlino.it - Tutto quello che paga il ceto medio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Diario minimo su politica e tasse. Abbiamo capito che Roma ha stretto la cinghia, salutato i bonus e negato incrementi, per esempio sulla sanità. La Regione Emilia-Romagna, con una manovra di certo non inattesa (nel contenuto, diverso è il ragionamento sui tempi), ritocca Irpef oltre i 28mila euro di reddito, Irap, ticket sanitari e bollo. Molti Comuni (e notate bene, il tema è bipartisan, da Ferrara a Modena e Cesena) adeguano l’Irpef agendo anche sui redditi bassi. Altri, come Bologna, intervengono sul trasporto pubblico e sul costo dei parcheggi con esiti gargantueschi. L’esito finale, a prescindere dalle motivazioni, è un pulviscolo di balzelli che non viene compensato dai salari, ma è amplificato dall’inflazione con un effetto cannocchiale che nemmeno nel corridoio dell’Ospedale Rizzoli.