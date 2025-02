Ilrestodelcarlino.it - Tutti contro la manovra. FdI parte con i volantini. I collettivi: "Manifestiamo"

A protestare è una città intera. Una città interauna, quella su bus e sosta, troppo difficile da digerire in silenzio. E così ad alzare la voce inizia Fratelli d’Italia, con i consiglieri regionali Marta Evangelisti e Francesco Sassone e l’eurodeputato Stefano Cavedagna che all’ora di pranzo, in barba alla pioggia, si sono appostati sotto la pensilina di piazza Minghetti per consegnare opuscoli informativi a viaggiatori e passanti. "Abbiamo cominciato dalle principali fermate – puntualizzano i meloniani –: ihanno un Qr code per sottoscrivere una petizione e chiedere alla Giunta di bloccare gli aumenti. Questa scelta danneggia chi è più fragile: i giovani e le persone anziane. E finirà anche per incentivare l’utilizzo delle auto. C’è già una mobilità disastrata a causa dei tantissimi cantieri che il sindaco ha voluto, l’aumento è sconsiderato a maggior ragione a fronte dei disservizi.