Tutta l'Italia: il testo della canzone di Gabry Ponte a Sanremo 2025

Qual è il testo di Tutta l'Italia, la canzone di Gabry Ponte che Carlo Conti ha scelto come sigla del suo Festival di Sanremo 2025? Di seguito le parole del brano:

Mamma stasera non ritorno
Ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo
Siamo dei bravi ragazzi, apposto
Spaghetti, vino e padre nostro
E la Gioco-o-onda ride
Va bene, ma lei sta a Parigi
I baci vietati ne- nelle stradine nere
Occhi tristi ma felici
Quanti amici degli amici
E canti, ti sento tra le grida
Le luci ci passano le dita
Fa niente se non l'hai mai sentita
Ma con 'sta roba ci salta

(Eh!)
Lasciateci ballare
Con un bicchiere in mano
Domani poi ci pentiamo
A dirci: "Ti amo"
Che qui ci sente
(Eh!)

Eh!
Eh!
Pam-para-rara-ram
Para-rara-ram, para-rara-ra
Eh!
Pam-para-rara-ram
Para-rara-ram, para-rara-ra
Eh!

Il calcio lo prendono a calci
La moda che fa degli stracci
Cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi
E quante mo-o-on?tine
Ma i desideri son d?gli altri
Ma con le collanine d'oro sulle canottiere
L'auto blu con i lampeggianti
Avanti, popolo, avanti
E canti, ti sento tra le grida
Le luci ci passano le dita
Fa niente, baby, così è la vita
E con 'sta roba ci salta

Ritornello
(Eh!)
Lasciateci ballare
Con un bicchiere in mano
Domani poi ci pentiamo
A dirci: "Ti amo"
Che qui ci sente
(Eh!)

One, two, three, four
Eh!
Eh!
Pam-para-rara-ram
Para-rara-ram, para-rara-ra
Eh!
Pam-para-rara-ram
Para-rara-ram, para-rara-ra
Eh!
Pam-para-rara-ram
Para-rara-ram, para-rara-ra
Eh!
Pam-para-rara-ram
Para-rara-ram, para-rara-ra

Significato

Abbiamo visto il testo di Tutta l'Italia di Gabry Ponte (la sigla di Sanremo 2025), ma qual è il significato del brano? La canzone, come recita il comunicato stampa, è "capace di dipingere immagini nostrane presenti nei cuori di tutti noi, che trasmettono l'essenza del nostro paese".