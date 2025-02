Nonsolo.tv - Tutta l’Italia, chi canta la canzone di Gabry Ponte? È un nome legatissimo a Sanremo

Leggi su Nonsolo.tv

Chiladi, divenuta in qualche modo l’inno del Festival dinumero 75?Perchéè stato scavallato, quest’anno, e in pochi avrebbero potuto immaginare che sarebbe arrivato un anthem destinato ad entrare nelle teste degli italiani anche più del jingle / mantra che per anni abbiamo associato al Festival dellaitaliana dalla metà degli anni ’90.l’Italià, i milioni di telespettatori delcontiano (che è riuscito ad ottenere numeri anche migliori di quelli di Amadeus: complimenti) hanno ormai interiorizzato il ritornello dellache ha fatto da colonna sonora di questo2025, tra un blocco e l’altro.Ma di chi è? E chi?Più volte è stato ripetuto che laè di(ed è intitolata, toh,).