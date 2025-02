Justcalcio.com - TS – Gatti, quei milioni per andare via dalla Juve e la confessione agli amici

2025-02-15 12:43:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: I soldi non fanno la felicità, è proprio il caso di dirlo. Ne è convinto Federico, che ha sposato in pieno il celebre adagio popolare. Dopo una lunghissima gavetta partita addirittura dal campionato di Promozione col Pavarolo (e che l’ha visto affrontare tutte le categorie.) il centrale di Rivoli ha coronato il sogno di una vita: giocare nellantus. E adesso quella ma bianconera, diventata come una seconda pelle, se la vuole tenere stretta. Tanto da confidaredi voler giocare per 10 anni nella Vecchia Signora. Motivo per cui nelle scorse settimane ha declinato le avance di uno dei club più ricchi della Premier League. Quel Nottingham Forest che era pronto a garantirgli un ingaggio decisamente più elevato rispetto a quanto propone laper il rinnovo del contratto.